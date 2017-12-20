Покинувший «Спартак» Аляев продолжит карьеру в «Ладе»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Аляев продолжит карьеру в «Ладе». Ранее он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.

«Спартак» расторг контракт с защитником Артёмом Аляевым

22-летний хоккеист начинал сезон в «Торпедо», за который провёл только один матч, а затем был обменян в московскую команду. В 12 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету три передачи при показателе полезности «-4». В последнее время игрок находился в расположении «Химика» — фарм-клуба«Спартака» в ВХЛ, за который сыграл 14 матчей и набрал 7 (5+2) баллов за результативность при показателе полезности «-4».

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