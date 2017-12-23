Головков — о матче с ЦСКА: «Витязь» доказал, что может играть с любой командой

Президент «Витязя» Михаил Головков поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его клуб выиграл со счётом 3:1.

«Это победа, где мы забили три гола. Когда забиваешь один, то выиграть сложнее. Сегодня мы забили три и сыграли самоотверженно. Выдержали на сто процентов и даже больше. Ребята — молодцы, они доказывают, что могут играть с любой командой. Мы боремся, все ребята борются и верят.

В этом сезоне «Витязь» хорошо играет с сильными командами, но уступает равным себе или слабее? К сожалению, это проблема текущего сезона. Мы теряем очки там, где их можно, да и нужно было брать. Тогда бы наше место было выше. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем.

Всех, кто болеет и переживает за подмосковный хоккей, — с победой и наступающим Новым годом! Этот год был неоднозначным: весной мы вышли в плей-офф, но сейчас пока испытываем трудности. Новый год — новые надежды», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.