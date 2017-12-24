Кольцов дебютирует за «Спартак» в игре с «Куньлунь Ред Стар»

Защитник Кирилл Кольцов дебютирует за московский «Спартак» в матче регулярного сезона КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи в 12:30 мск.

Кирилл Кольцов подписал двусторонний контракт со «Спартаком» до конца сезона

Московская команда заявила на игру семь защитников и 13 форвардов. Вернулся в состав нападающий Бен Максвелл, пропустивший несколько матчей из-за травмы.

Беспалов (Свеннсон):

Кольцов — Калинин, Хохлачёв — Максвелл — Радил;

Лаюнен — Провольнев, Лещенко — Стоа — Подшендялов;

Осипов — Юдин, Никонцев — Воронин — Мирнов;

Cорокин, Комаров — Кузнецов — Талалуев, Цыплаков.