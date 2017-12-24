Голы Овечкина и Орлова — в топ-10 голов недели НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил топ-10 лучших голов игровой недели.
10. Эндрю Кольяно («Анахайм Дакс»);
9. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»);
8. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Джек Дебраск («Бостон Брюинз»);
6. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);
5. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);
4. Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»):
3. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
1. Адам Хенрик («Анахайм Дакс»).
Видео топ-10 голов можно посмотреть на канале NHL Video в YouTube.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».