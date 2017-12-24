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Голы Овечкина и Орлова — в топ-10 голов недели НХЛ

Хоккей

Официальный сайт НХЛ представил топ-10 лучших голов игровой недели.

10. Эндрю Кольяно («Анахайм Дакс»);

9. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»);

8. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);

7. Джек Дебраск («Бостон Брюинз»);

6. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);

5. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);

4. Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»):

3. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

1. Адам Хенрик («Анахайм Дакс»).

Видео топ-10 голов можно посмотреть на канале NHL Video в YouTube.

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