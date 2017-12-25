Коскинен: на Рождество в Нижнекамске из ресторанов нашёл только «Макдональдс»

Вратарь СКА Микко Коскинен рассказал о сложностях празднования католического Рождества в КХЛ.



«Я всегда говорил, что в КХЛ две проблемы. Первая – раннее начало тренировочного лагеря, вторая – рождественские праздники. Уже четвёртый год у нас игры вдали от дома, на выезде. В этом году мы отпраздновали Рождество заранее, жена приготовила мне отличный подарок. Все подарки купили загодя и уже обменялись ими.



Это второй раз, когда я праздную Рождество в Магнитогорске, можно сказать, уже традиция. В прошлом году были в Нижнекамске, ходили с другими легионерами в «Макдональдс» на праздничный обед. Других ресторанов там не нашли», — цитирует Коскинена Iltalehti.