Яковлев: «Магнитка» сейчас на подъёме, будет интересный хоккей

Защитник СКА Егор Яковлев поделился ожиданиями от матча с «Металлургом», который начнётся в Магнитогорске в 17:00 мск.



«Конечно, матч с «Металлургом» принципиален, мы ведь в прошлом году играли в финале. Безусловно, будет серьёзная игра, очень сильный противник. Думаю, будет интересный хоккей.

Начало сезона у «Магнитки» не задалось? Мы посмотрели их игру, разобрали. Сейчас они, считаю, на подъёме, обыграли ЦСКА. Повторюсь, будет интересно. Мозякин уже всё доказал своей статистикой. Не стоит отдельно о нём говорить, все и так всё знают. С ним нужно плотно играть.

Тренерский штаб ничего сверхъестественного не говорил. Играть на победу, как обычно», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

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Видео интервью Яковлева можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.