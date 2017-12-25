«Сибирь» прервала сухую серию «Нефтехимика» на 209-й минуте

«Сибирь» открыла счёт в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

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Александр Бергстрём поразил ворота Андрея Макарова на четвёртой минуте. Таким образом, сухая серия нижнекамской команды прервалась на отметке 208 минут 14 секунд.



До этого «Нефтехимик» провёл три подряд матча на ноль, а пропускал в последний раз 9 декабря в игре с московским «Динамо» на 37-й минуте. В последних трёх матчах команда Андрея Назарова обыграла ХК «Сочи» (2:0), «Ак Барс» (3:0) и «Барыс» (4:0). Два «сухаря» на свой счёт записал Илья Ежов, один – Андрей Макаров.

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Видео гола Бергстрёма можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.