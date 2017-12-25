Капитан «Динамо» Мн сыграет с «Трактором», несмотря на заплывший глаз

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов сообщил, что сыграет в матче с «Трактором», несмотря на травму глаза, которую получил в игре с «Ладой» (2:1). Денисов сидел на скамейке запасных, когда шайба попала ему в лицо.

«Пропустить матч? Что за вопросы?! Я отказываюсь на них отвечать. Не может быть такого, чтобы я отказался выходить на лёд!



«Трактор» — моя бывшая команда, в которой я отыграл практически два сезона. Но даже если бы матч был и рядовым, всё равно нам надо брать три очка. Все же понимают, в какой мы ситуации. Я практически не видел «Трактор» в этом сезоне, за исключением встречи в Минске. Поэтому сложно сказать, как они играют сейчас. Состав немного поменялся, но тренерский штаб остался практически тот же, так что я знаю, чего ожидать от этой команды. В ней собраны индивидуально сильные игроки, которые хороши в атаке. Наши тренеры разберут соперника, покажут нам видео, думаю, всё будет в порядке», — цитирует Денисова пресс-служба клуба.

Скабелка не перехитрит Билялетдинова. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» уступит у себя дома «Ак Барсу», а набирающая силу «Магнитка» даст бой СКА.

Фото Денисова можно посмотреть также в «твиттере» минского «Динамо».