Козлов: непозволительно в игре со СКА ошибаться в своей зоне

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги после поражения от петербургского СКА (0:4).



«Соперника — с победой. Что касается анализа нашей игры, непозволительно с такой командой, как СКА, ошибаться в своей зоне. Это хоккей, это процесс. Будем анализировать и пытаться исправить ошибки.



С такой командой, как СКА, нужно терпеть, не совершать ошибок и реализовывать свои моменты, которые там редко, но создаются. И что привело к голу? Нельзя ошибаться, нельзя давать шанса в своей зоне. У них хорошие игроки, они удачно воспользовались моментом», — цитирует Козлова официальный сайт «Металлурга».

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