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Знарок: два периода СКА не мог подобрать ключи к воротам «Металлурга»

Хоккей

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от игры с магнитогорским «Металлургом» (4:0).

«Хорошая игра. Два периода не могли подобрать ключи. В принципе, команда понравилась, в третьем периоде забили нужные голы и сыграли по счету. Большинство забили. Вратарь на ноль отстоял. Мы довольны. Спасибо.

Удивил ли «Металлург»? Мы играли с ними финал плей-офф, мы знаем, как они играют. Два периода была равная борьба", — приводит слова Знарка официальный сайт магнитогорского клуба.

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