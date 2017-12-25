Знарок: два периода СКА не мог подобрать ключи к воротам «Металлурга»

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от игры с магнитогорским «Металлургом» (4:0).



«Хорошая игра. Два периода не могли подобрать ключи. В принципе, команда понравилась, в третьем периоде забили нужные голы и сыграли по счету. Большинство забили. Вратарь на ноль отстоял. Мы довольны. Спасибо.

Удивил ли «Металлург»? Мы играли с ними финал плей-офф, мы знаем, как они играют. Два периода была равная борьба", — приводит слова Знарка официальный сайт магнитогорского клуба.