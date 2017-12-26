Гол Зарипова назван лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал десятку лучших заброшенных шайб прошедшей игровой недели.
10. Анатолий Никонцев («Спартак»)
9. Павел Падакин (ХК «Сочи»)
8. Евгений Чесалин («Автомобилист»)
7. Симон Депрё («Слован»)
6. Владислав Ушенин («Амур»)
5. Алексей Бывальцев («Амур»)
4. Константин Окулов (ЦСКА)
3. Денис Паршин («Торпедо»)
2. Никита Гусев (СКА)
1. Данис Зарипов («Ак Барс»)
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Сейв Александра Салака стал лучшим на прошедшей неделе в КХЛ