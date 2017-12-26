Бадюков — о матче с Чехией: в концовке россияне играли через не могу, злее будем

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от команды Чехии со счётом 4:5 в первом матче на молодёжном чемпионате мира в Баффало.



«С первых минут было понятно, что чешские нападающие немножко агрессивнее играли, они заставляли наших защитников ошибаться. Контратаки у россиян получились, но опять же — удалялись и две шайбы в меньшинстве пропустили. Есть над чем работать, к тому же мы шесть раз в большинстве играли, но сколько-нибудь акцентированных атак мы не увидели. Чехи мало позволяли нам разыгрывать комбинации.



В концовке было мало времени отыграться. Но это прекрасный опыт для нашей команды — пытались через не могу сыграть и спасти матч. Злее будем. А шайбы Каюмова и Сёмина лишний раз доказали, что такие прострелы на молодёжных чемпионатах мира — всегда определяющие. Кто более по-взрослому будет лезть на пятачок, тот и выигрывать будет. Брагин уже начал перестановки в звеньях в ходе третьего периода.



Североамериканцы прогнозируют первое место на МЧМ сборной США или финнам, а нам — вылет в четвертьфинале. После сегодняшней встречи многие могут сказать, что так оно и будет, но не стоит забывать, что молодёжный хоккей очень непредсказуем. Команды показывают синусоидный хоккей, никто не знает, как в следующем матче сыграют чехи и как наши справятся со швейцарцами и белорусами. Понятно, что со Швецией будет заруба, это наш извечный соперник. Ни в коем случае нельзя расслабляться», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Россию обставил Остап, но не Бендер. Первый шаг к вылету в 1/4 финала? «Молодёжка» начала с поражения чехам. Это может стоить команде Брагина медалей.