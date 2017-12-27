Сборная Канады стартовала на МЧМ-2018 с победы над соперниками из Финляндии

Сборная Канады нанесла поражение команде Финляндии в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2018, обыграв соперников со счётом 4:2.



Представители североамериканского континента забросили три шайбы в первом периоде, их авторами стали Борис Катчук, Сэм Стил и Дрейк Батерсон, финны ответили точным броском Алекси Хепониеми. Во втором периоде соперники обменялись голами в исполнении Хенри Йокихарью и Тейлора Рэддиша. В третьем периоде результат на табло не изменился, таким образом, канадцы добились успеха на старте первенства.



Во втором туре сборная Канады встретится с хоккеистами из Словакии, а команда Финляндии сыграет со сборной Дании.