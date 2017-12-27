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Сборная Канады стартовала на МЧМ-2018 с победы над соперниками из Финляндии

Хоккей

Сборная Канады нанесла поражение команде Финляндии в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2018, обыграв соперников со счётом 4:2.

Представители североамериканского континента забросили три шайбы в первом периоде, их авторами стали Борис Катчук, Сэм Стил и Дрейк Батерсон, финны ответили точным броском Алекси Хепониеми. Во втором периоде соперники обменялись голами в исполнении Хенри Йокихарью и Тейлора Рэддиша. В третьем периоде результат на табло не изменился, таким образом, канадцы добились успеха на старте первенства.

Во втором туре сборная Канады встретится с хоккеистами из Словакии, а команда Финляндии сыграет со сборной Дании.

U20 ЧМ-2018
27 декабря 2017, среда. 00:00 МСК
Канада U20
4 : 2
3:1, 1:1, 0:0
Финляндия U20
1:0 – Катчук (Томас) – 05:34 (5x5), 2:0 – Стил (Рэддиш, Кайру) – 06:01 (5x4), 2:1 – Хепониеми (Вялимяки) – 12:19 (5x5), 3:1 – Батерсон (Гаджович, Мете) – 12:52 (5x5), 3:2 – Йокихарью (Толванен, Койвула) – 27:31 (5x4), 4:2 – Рэддиш (Катчук) – 32:47 (5x5)
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