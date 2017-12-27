Нападающий Максим Казаков доиграет сезон в «Адмирале». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.



«Казаков доиграет сезон в «Адмирале», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Ранее клуб из Владивостока покинул ряд игроков во главе с Владимиром Ткачёвым и Иваном Налимовым. Кроме того, по информации «Чемпионата», нападающий Роберт Саболич и защитник Джонатон Блум также перейдут в другие команды.



24-летний Казаков в этом сезоне провёл 44 матча, в которых набрал 9 (5+4) баллов за результативность при показателе полезности «-5».

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