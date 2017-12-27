Генменеджер «Авангарда»: Лемтюгов и Пьянов могут вернуться в состав к плей-офф

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев сообщил, что нападающие Николай Лемтюгов и Валентин Пьянов могут вернуться в состав команды к плей-офф.

Самые жуткие и тяжёлые травмы хоккеистов в сезоне Удаление селезёнки, разрыв «крестов», операция на плече и 6 месяцев на восстановление – за что спортсмены получают миллионы.

«Восстановление хоккеистов проходит в графике. Думаю, всех ребят мы увидим в этом сезоне. Сундстрём может вернуться в ближайшее время, а Лемтюгов и Пьянов – ближе к плей-офф. Они усердно работают, поэтому у них есть шанс сыграть в этом сезоне», — цитирует Шалаева ТАСС.



Лемтюгов ранее в сезоне перенёс операцию по удалению селезёнки после того, как она разорвалась при столкновении в матче с «Барысом». Пьянов получил разрыв крестообразных связок на тренировке.

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