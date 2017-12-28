Витасек: всё непривычно для меня в России, в основном трудности связаны с языком

Игрок сборной Чехии, защитник «Югры» Ондржей Витасек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Чешский защитник рассказал об адаптации в России.

«Моё имя тяжелое для произношения? Да, я знаю это. В нашей команде ребята меня называют либо русским именем Андрей или Андрюха, либо просто Витас. Я и сам заметил, что чешское имя Ондржей созвучно с русским Андреем.

Для меня всё непривычно и всё ново в России. Поначалу я думал, что здесь все отличается от того, что в моём городе. Через месяц я привык к проживанию в вашей стране. В Чехии я жил в городе Либерец, он больше, чем Ханты-Мансийск, и находится в 50 минутах от Праги. Я любил просто гулять с семьей и с собакой по городу. А в России я почти всегда дома. Иногда могу выбраться поужинать в центр города.

В основном я испытывал трудности в понимании языка. Хоть и говорят, что чешский и русский чем-то схожи. Однако ребята в команде быстро научили разным русским словам.

Ханты, да-да, я уже знаю, как можно сократить название города. Так вот, Ханты-Мансийск хороший город, хоть и небольшой. Правда он отличается от моего родного города, у нас есть только зимние виды спорта", — сказа Витасек в интервью пресс-службе клуба.