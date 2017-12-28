Нападающий «Спартака» Хохлачёв дисквалифицирован на игру с «Амуром»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв дисквалифицирован на игру с «Амуром», сообщает официальный сайт КХЛ.

В матче «Адмирал» — «Спартак» Александр Хохлачёв получил дисциплинарный штраф до конца игра, поэтому, в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «Наказан Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и Большим+ДКИ (5+20 минут) в разных матчах», то на хоккеиста накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Хохлачёв получил малый штраф за удар клюшкой, после чего последовательно заработал два дисциплинарных штрафа за спор с арбитром.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.