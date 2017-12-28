Гуськов: главное усиление перед дедлайном – это адмиралтейский десант в Уфу

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов подвёл итоги дозаявочной кампании в КХЛ, которая завершилась вчера, 27 декабря.



«Главным усилением я бы назвал адмиралтейский десант в Уфу. Я бы сказал, что «Салавату» улыбнулась удача, что у «Адмирала» появились такие трудности в последние дни дедлайна. Благодаря финансовым возможностям клуба эти игроки оказались в составе. Нужна была свежая кровь, нужны были лидеры. Нужно было подкинуть конкуренции. Эти хоккеисты были лидерами в «Адмирале», и они должны доказать, что они могут быть лидерами и в команде, которая ставит перед собой высокие задачи», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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