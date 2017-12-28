Итоги дня в МХЛ: 16-я победа подряд ярославского «Локо»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня прошло восемь матчей.
ХК «Рига» на домашнем льду уступил «Локо» со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
5 : 4
2:1, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0
Авто
Екатеринбург
1:0 – Лудцев (Караваев, Каницкий) – 05:45 (5x4), 1:1 – Седов (Шарипов) – 11:44 (5x5), 2:1 – Каницкий (Олендаренко, Шевченко) – 15:11 (5x4), 2:2 – Кошелев (Богатырёв, Седов) – 33:30 (5x5), 2:3 – Муравьёв (Павленко) – 42:23 (5x5), 2:4 – Шарипов (Кошелев, Петров) – 43:29 (5x5), 3:4 – Рубан (Васильев) – 47:30 (5x5), 4:4 – Рубан (Хайретдинов, Левашов) – 53:54 (5x5), 5:4 – Караваев – 65:00 ( ПБ)
«Кузнецкие Медведи» в буллитной серии оказались сильнее «Авто», победив со счётом 5:4 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
5 : 4
2:1, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0
Авто
Екатеринбург
1:0 – Лудцев (Караваев, Каницкий) – 05:45 (5x4), 1:1 – Седов (Шарипов) – 11:44 (5x5), 2:1 – Каницкий (Олендаренко, Шевченко) – 15:11 (5x4), 2:2 – Кошелев (Богатырёв, Седов) – 33:30 (5x5), 2:3 – Муравьёв (Павленко) – 42:23 (5x5), 2:4 – Шарипов (Кошелев, Петров) – 43:29 (5x5), 3:4 – Рубан (Васильев) – 47:30 (5x5), 4:4 – Рубан (Хайретдинов, Левашов) – 53:54 (5x5), 5:4 – Караваев – 65:00 ( ПБ)
«Белые Медведи» в результативной встрече взяли верх над «Снежными Барсами» — 5:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
5 : 4
2:1, 1:0, 2:3
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Гусейнов (Данияр, Сейтанов) – 02:34 (5x5), 1:1 – Кулиев (Яковенко) – 13:02 (5x4), 2:1 – Попов (Коновалов) – 19:53 (5x5), 3:1 – Тертышный (Кравцов) – 32:43 (5x5), 3:2 – Данияр (Гатиятов) – 41:31 (5x5), 4:2 – Кравцов (Яковенко, Подкорытов) – 45:54 (5x4), 5:2 – Тертышный (Кравцов, Подкорытов) – 51:27 (5x5), 5:3 – Мельников (Сергеев) – 55:43 (4x5), 5:4 – Сейтанов (Танимов) – 58:25 (5x5)
«Красная Армия» одержала уверенную победу над петербургским «Динамо» — 6:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
6 : 1
0:0, 5:1, 1:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Долгопятов (Мирошниченко, Комиссаров) – 22:53 (5x5), 1:1 – Барабанов (Шевченко, Васин) – 27:59 (5x5), 2:1 – Солопанов (Бякин, Филин) – 28:48 (5x5), 3:1 – Бякин (Солопанов) – 35:21 (4x5), 4:1 – Ртищев (Бякин) – 35:47 (5x5), 5:1 – Назаров (Сорокин) – 36:16 (5x5), 6:1 – Ртищев (Долгопятов) – 54:45 (5x5)
«Спутник» дома в серии буллитов уступил «Стальным Лисам» — 1:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
1 : 2
0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Платонов (Пятин) – 03:21 (5x4), 1:1 – Шолгин (Шабанов) – 49:39 (5x5), 1:2 – Дорофеев – 65:00 ( ПБ)
«Ладья» не сумела ни разу поразить ворота «Мамонтов Югры», проиграв со счётом 0:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
0 : 4
0:0, 0:3, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Чусовитин (Гайдеик, Попов) – 26:58 (5x5), 0:2 – Яремчук (Карандеев, Дроздецких) – 32:25 (5x5), 0:3 – Беляев (Анохин, Голоднюк) – 36:25 (5x5), 0:4 – Марченко (Башкиров, Морозов) – 56:07 (5x4)
«Реактор» в овертайме одолел «Сарматов» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Тимиров – 32:58 (5x5), 1:1 – Кунишников (Сахаров, Михалёв) – 35:12 (5x4), 1:2 – Заречный (Сахаров) – 40:42 (5x5), 2:2 – Галеев (Хафизов) – 55:59 (5x4), 3:2 – Хисамутдинов (Хафизов) – 63:54 (5x5)
Московское «Динамо» уступило «СКА-1946» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 3
0:2, 1:1, 0:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Огирчук (Холоденин, Царюк) – 06:27 (5x4), 0:2 – Курбатов (Володин, Петьков) – 18:04 (5x5), 0:3 – Шабаров – 27:07 (5x4), 1:3 – Андреев (Толпегин) – 39:26 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
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