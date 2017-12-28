Итоги дня в МХЛ: 16-я победа подряд ярославского «Локо»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня прошло восемь матчей.



ХК «Рига» на домашнем льду уступил «Локо» со счётом 2:3.

«Кузнецкие Медведи» в буллитной серии оказались сильнее «Авто», победив со счётом 5:4 Б.

«Белые Медведи» в результативной встрече взяли верх над «Снежными Барсами» — 5:4.

«Красная Армия» одержала уверенную победу над петербургским «Динамо» — 6:1.

«Спутник» дома в серии буллитов уступил «Стальным Лисам» — 1:2 Б.

«Ладья» не сумела ни разу поразить ворота «Мамонтов Югры», проиграв со счётом 0:4.

«Реактор» в овертайме одолел «Сарматов» — 3:2 ОТ.

Московское «Динамо» уступило «СКА-1946» — 1:3.