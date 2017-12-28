МЧМ-2018: на матч Канады и США продано больше 40 тысяч билетов

На матч молодёжного чемпионата мира 2018 года между сборными США и Канады, который пройдёт 29 декабря в американском Баффало, продано более 40 тысяч билетов, информирует официальный сайт ИИХФ. Матч, который пройдёт на открытом воздухе, станет рекордным по посещаемости для молодёжных ЧМ.



Предыдущий рекорд посещаемости турнира был установлен в Оттаве, тогда финал МЧМ-2009 между сборными Канады и Швеции посмотрели 20 380 зрителей.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Новый Ягр и второй Лидстрём. 10 будущих звёзд НХЛ на МЧМ Совсем скоро они будут диктовать моду в НХЛ. Запоминайте эти имена.