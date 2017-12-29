«Нэшвилл» заинтересован в приглашении Толванена уже в этом сезоне

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл сообщил, что клуб рассматривает вариант приглашения Ээли Толванена уже в этом сезоне.

«Судя по тому, чего он добился в этом году, есть возможность его приезда в НХЛ уже в этом сезоне. Он оправдывает себя и соответствует тем описаниям, которые мы получили от скаутов на драфте. Это прирождённый снайпер, который любит бросать. Он может забивать с разных позиций, убийственен в большинстве, и это проявляется на высоком уровне.



Если верить, что КХЛ – вторая по силе профессиональная лига в мире, я бы сказал, что у Толванена очень хорошо идут дела, особенно в его возрасте. Мы ищем это, и он это показывает.



Мы бы хотели пообщаться с самим игроком, чтобы узнать, когда он хочет подписать контракт – побыстрее или попозже. Мы не хотим обещать слишком многого и ставить людей в положение, в котором они не смогут добиться успеха. С другой стороны, мы учитываем его успехи и взвешиваем разные варианты – приглашение Толванена или возможный обмен в дедлайн. Вероятно, Толванен будет лучшим вариантом», — цитирует Пойла The Tennessean.

18-летний Толванен был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2017 года под общим 30-м номером. В этом сезоне он провёл 39 матчей в КХЛ за «Йокерит» и набрал 32 (17+15) очка. Его контракт в КХЛ рассчитан до конца сезона. В эти дни Толванен участвует в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Финляндии.