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Сборная США выиграла у команды Канады на МЧМ-2018 в серии буллитов

Хоккей

На молодёжном чемпионате мира завершилась ставшая рекордной по посещаемости в истории этого турнира встреча команд Канады и США. Победу в матче на открытом воздухе в серии буллитов одержали американцы — 4:3.

Канадцы добились преимущества в две шайбы к 16-й минуте после точных бросков Кейла Макара и Диллона Дюбе. Незадолго до второго перерыва соперники обменялись голами, а спустя шесть минут после начала третьего периода хозяева забросили две шайбы за 34 секунды — отличились Скотт Перунович и Брэди Ткачук.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, успеха в серии буллитов добились американцы. Решающие броски на счету Ткачука и Киффера Беллоуза.

В заключительном туре группового этапа сборная Канады сыграет с командой Дании, американцы встретятся с Финляндией.

Турнирное положение команд можно посмотреть на «Чемпионате».

U20 ЧМ-2018
29 декабря 2017, пятница. 23:00 МСК
Канада U20
3 : 4
2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1
США U20
1:0 – Макар (Томас) – 04:13 (5x4), 2:0 – Дюбе (Стил) – 15:17 (5x4), 2:1 – Беллоуз (Миттельштадт, Эттингер) – 36:27 (5x3), 3:1 – Томас (Бин) – 37:39 (5x5), 3:2 – Перунович (Миттельштадт) – 46:09 (5x4), 3:3 – Ткачук (Миттельштадт) – 46:43 (5x5), 3:4 – Беллоуз – 65:00 ( ПБ)
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