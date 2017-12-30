Сборная США выиграла у команды Канады на МЧМ-2018 в серии буллитов

На молодёжном чемпионате мира завершилась ставшая рекордной по посещаемости в истории этого турнира встреча команд Канады и США. Победу в матче на открытом воздухе в серии буллитов одержали американцы — 4:3.



Канадцы добились преимущества в две шайбы к 16-й минуте после точных бросков Кейла Макара и Диллона Дюбе. Незадолго до второго перерыва соперники обменялись голами, а спустя шесть минут после начала третьего периода хозяева забросили две шайбы за 34 секунды — отличились Скотт Перунович и Брэди Ткачук.



В овертайме команды не выявили сильнейшего, успеха в серии буллитов добились американцы. Решающие броски на счету Ткачука и Киффера Беллоуза.



В заключительном туре группового этапа сборная Канады сыграет с командой Дании, американцы встретятся с Финляндией.



Турнирное положение команд можно посмотреть на «Чемпионате».