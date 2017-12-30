МЧМ-2018: Миттельштадт, Каюмов и Костин – в тройке лучших бомбардиров

Сразу двое хоккеистов сборной России сейчас входят в тройку лучших бомбардиров молодёжного чемпионата мира – 2018.



Лучший бомбардир на данный момент — форвард сборной США Кейси Миттельштадт, у которого шесть (3+3) очков после трёх игр. Второе и третье место делят россияне Артур Каюмов и Клим Костин, которые записали на свой счёт по пять результативных баллов после трёх матчей.



Следующая игра сборной России начнётся 1 января в 04:00 мск, в ней россияне сыграют со Швецией.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: ИИХФ