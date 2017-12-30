Любушкин и Апальков дали старт благотворительной акции памяти Ивана Ткаченко

29 декабря игроки «Локомотива» Илья Любушкин и Даниил Апальков дали старт благотворительной акции «Новогодний хоккей», которую организовала Ассоциация студенческих спортивных клубов России при поддержке Российского Фонда милосердия и здоровья. Акция посвящена памяти Ивана Ткаченко, воспитанника, игрока и капитана хоккейного клуба «Локомотив», который вместе с редакцией газеты «Северный край» посещал детские дома и дарил настольный хоккей.

Перед самым Новым годом студенты вместе с известными хоккеистами посетили детский дом «Чайка» в Ярославле, чтобы поздравить молодых воспитанников и вручить им настольный хоккей. Стоит отметить, что дети до конца не верили, что к ним приедут игроки самого «Локомотива», которых они могли видеть только по телевизору или иногда, сидя на трибуне.

В самом начале встречи слово предоставили Илье и Даниилу, которые поздравили ребят и вручили им подарки. После этого уже детям представилась возможность порадовать гостей своими творческими номерами. Воспитанники детского дома читали стихи, пели и танцевали. Окончательно дружескую и тёплую атмосферу вечер приобрёл, когда в актовый зал был внесён настольный хоккей. Дети моментально собрали игру и пригласили хоккеистов сразиться с ними. Финальным аккордом стали автограф-сессия и живое общение, где каждый ребёнок мог задать давно интересовавший вопрос.