Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что НХЛ сможет принять участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, а также поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Пхёнчхане.



«Это грустно и разочаровывает, но ничего нельзя поделать. Мы пытались найти решение. Уверен, турнир в Пхёнчахе всё равно будет высокого уровня. Участие НХЛ в ОИ в Китае всё ещё обсуждается. Вообще-то, Гэри (Беттмэн, комиссар НХЛ. – Прим. «Чемпионата») пообещал своим владельцам, что поедет в Китай. Так что мне и ИИХФ будет немного проще. Если он хочет ехать, то мы можем ставить условия, а не он.



Я был в Москве и смотрел игры сборных России, Чехии, Финляндии. Там были не все игроки, которые поедут в Пхёнчхан, но это был турнир высокого уровня. В Пхёнчхане не будет одного сильного фаворита, как раньше. Канада показала выдающуюся игру в Сочи, это была одна из лучших канадских команд, которую я видел. Та команда в Сочи была невероятно хороша и довольно легко выиграла золото. Теперь у Канады не будет игроков НХЛ, у США собирается интересная команда. Никто не может точно сказать, кто возьмёт золото», — сказал Фазель в эфире TSN.

Фазель хочет утянуть за собой главу НХЛ. И тогда Овечкин ещё сыграет на ОИ Швейцарец, дантист и усач хочет уйти. И это грозит мировой хоккейной революцией.