Нападающий «Ванкувера» Голдобин забросил красивую шайбу, легко обыграв Даути

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин стал автором красивого гола в ворота «Лос-Анджелес Кингз». После двух периодов счёт в матче — 2:2.

Голдобин получил шайбу в средней зоне в окружении двух защитников «Кингз», после чего закатился в зону «королей», где сначала обыграл одного из лучших защитников лиги Дрю Даути, а затем с неудобной руки нанёс точный бросок по воротам голкипера сборной США Джонатана Куика.

Этот гол стал вторым для Голдобина в нынешнем сезоне. Российский нападающий проводит 10-й матч в сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" NHL.