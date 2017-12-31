На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сможет ли сборная России обыграть Швецию и занять первое место в группе?». Напомним, 1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.



Сборные России и Швеции встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 23 раза. Россияне выиграли 9 игр, одна встреча завершилась вничью.

Пройти опрос также можно на Playbuzz.



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