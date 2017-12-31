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История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ

Хоккей

1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.

Сборные России и Швеции встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 23 раза. Россияне выиграли 9 игр, одна встреча завершилась вничью.

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчёт
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Швеция1:5
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Швеция0:3
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Швеция6:4
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Швеция5:2
МЧМ-1997ШвейцарияГруппаРоссия — Швеция0:0
МЧМ-1999КанадаГруппаРоссия — Швеция2:4
МЧМ-2000ШвецияГруппаРоссия — Швеция5:1
МЧМ-2001РоссияЧетвертьфиналРоссия — Швеция2:3
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — Швеция5:3
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Швеция5:1
МЧМ-2007ШвецияПолуфиналРоссия — Швеция4:2
МЧМ-2008ЧехияПолуфиналРоссия — Швеция1:2 ОТ
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Швеция0:5
МЧМ-2010КанадаГруппаРоссия — Швеция1:4
МЧМ-2011СШАГруппаРоссия — Швеция0:2
МЧМ-2011СШАПолуфиналРоссия — Швеция4:3 Б
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Швеция3:4 ОТ
МЧМ-2012КанадаФиналРоссия — Швеция0:1 ОТ
МЧМ-2013РоссияПолуфиналРоссия — Швеция2:3 Б
МЧМ-2014ШвецияГруппаРоссия — Швеция2:3
МЧМ-2014ШвецияПолуфиналРоссия — Швеция1:2
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Швеция2:3
МЧМ-2015КанадаПолуфиналРоссия — Швеция4:1
МЧМ-2017КанадаМатч за 3-е местоРоссия — Швеция2:1 ОТ
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