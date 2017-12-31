История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ

1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.



Сборные России и Швеции встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 23 раза. Россияне выиграли 9 игр, одна встреча завершилась вничью.

МЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Швеция 1:5 МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Швеция 0:3 МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Швеция 6:4 МЧМ-1996 США Группа Россия — Швеция 5:2 МЧМ-1997 Швейцария Группа Россия — Швеция 0:0 МЧМ-1999 Канада Группа Россия — Швеция 2:4 МЧМ-2000 Швеция Группа Россия — Швеция 5:1 МЧМ-2001 Россия Четвертьфинал Россия — Швеция 2:3 МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — Швеция 5:3 МЧМ-2006 Канада Группа Россия — Швеция 5:1 МЧМ-2007 Швеция Полуфинал Россия — Швеция 4:2 МЧМ-2008 Чехия Полуфинал Россия — Швеция 1:2 ОТ МЧМ-2009 Канада Группа Россия — Швеция 0:5 МЧМ-2010 Канада Группа Россия — Швеция 1:4 МЧМ-2011 США Группа Россия — Швеция 0:2 МЧМ-2011 США Полуфинал Россия — Швеция 4:3 Б МЧМ-2012 Канада Группа Россия — Швеция 3:4 ОТ МЧМ-2012 Канада Финал Россия — Швеция 0:1 ОТ МЧМ-2013 Россия Полуфинал Россия — Швеция 2:3 Б МЧМ-2014 Швеция Группа Россия — Швеция 2:3 МЧМ-2014 Швеция Полуфинал Россия — Швеция 1:2 МЧМ-2015 Канада Группа Россия — Швеция 2:3 МЧМ-2015 Канада Полуфинал Россия — Швеция 4:1 МЧМ-2017 Канада Матч за 3-е место Россия — Швеция 2:1 ОТ