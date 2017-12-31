История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ

1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.
Сборные России и Швеции встречались между собой в рамках молодёжного чемпионата мира 23 раза. Россияне выиграли 9 игр, одна встреча завершилась вничью.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|1:5
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Швеция
|0:3
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|6:4
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Швеция
|5:2
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Группа
|Россия — Швеция
|0:0
|МЧМ-1999
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|2:4
|МЧМ-2000
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|5:1
|МЧМ-2001
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|2:3
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — Швеция
|5:3
|МЧМ-2006
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|5:1
|МЧМ-2007
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:2
|МЧМ-2008
|Чехия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|1:2 ОТ
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|0:5
|МЧМ-2010
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|1:4
|МЧМ-2011
|США
|Группа
|Россия — Швеция
|0:2
|МЧМ-2011
|США
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:3 Б
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|3:4 ОТ
|МЧМ-2012
|Канада
|Финал
|Россия — Швеция
|0:1 ОТ
|МЧМ-2013
|Россия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|2:3 Б
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Швеция
|2:3
|МЧМ-2014
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|1:2
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Швеция
|2:3
|МЧМ-2015
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|4:1
|МЧМ-2017
|Канада
|Матч за 3-е место
|Россия — Швеция
|2:1 ОТ