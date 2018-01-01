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Рубцов: не удовлетворены качеством игры со шведами, постоянно чего-то не хватало

Хоккей

Нападающий молодёжной сборной России Герман Рубцов прокомментировал поражение в заключительном матче группового этапа МЧМ со Швецией (3:4 Б) и предстоящий четвертьфинал с США.

«Не могу сказать, что удовлетворены качеством игры. Были моменты, но постоянно чего-то не хватало.

Стараемся не пропускать таких голов, как в первом периоде, но когда так получается, вытягиваем игру, играем до конца.

Сейчас нужно отойти от этой игры со шведами. Говорить об американцах будем завтра», — цитирует Рубцова пресс-служба ФХР.

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