МЧМ: Швеция продлила серию побед на групповых этапах турнира до 44 матчей

Сборная Швеции одержала победу в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой России (4:3 Б).

Сборная Швеции не проигрывает на групповом раунде турнира в течение 11 лет. Последнее поражение «Тре крунур» датировано 31 декабря 2006 года, когда защитник американской сборной Джек Джонсон в овертайме реализовал удаление защитника Юнаса Анелёва, который в настоящее время выступает за омский «Авангард», и принёс победу своей команде со счётом 3:2.

С тех пор шведская команда одержала 44 победы в 44 матчах групповых турнирах молодёжных чемпионатов мира с общим счётом 234:86. Семь из этих побед с общим счётом 25:11 были одержаны над сборной России.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013 и 2014 годах сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, дважды подряд проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.