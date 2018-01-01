Никита Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд 2017 года.

Первой звездой стал «Вегас Голден Найтс», который проводит дебютный сезон в НХЛ и одержал 26 побед в 38 матчах. «Вегас» возглавляет Западную конференцию.



Второй звездой стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который завоевал с командой кубок Стэнли, а также выиграл «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.



Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который забил больше всех голов в 2017 году (52) и является лучшим бомбардиром и снайпером в текущем сезоне, набрав 56 (25+21) очков.