Джонсон — о Василевском: он просто невероятен, лучший вратарь мира

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:0). Российский вратарь отыграл на ноль, отразив 21 бросок.

Василевский стал 1-м вратарём НХЛ, отыгравшим пять раз на ноль в этом сезоне

«Я правда считаю, что сейчас он является лучшим в мире вратарём. Он просто невероятен», — приводит слова Джонсона официальный сайт НХЛ.

Василевский является лидером текущего регулярного сезона по всем основным статистическим показателям среди голкиперов, принявших участие в больше, чем половине игр своей команды: числу матчей на ноль (5), количеству побед (25), проценту отражённых бросков (93,5 %) и коэффициенту надёжности (2,02).

Видео одного из самых ярких сейвов Василевского в игре с «Коламбусом» можно посмотреть на сайте лиги.