Василевский стал 1-м вратарём НХЛ, отыгравшим пять раз на ноль в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на чужом льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Тампы».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский в пятый раз в сезоне отыграл на ноль — это лучший показатель в лиге. Василевский одержал 25 побед в 32 матчах — это также лучший результат в сезоне.

Всего на счету российского вратаря девять матчей без пропущенных шайб в НХЛ.

Видео одного из самых эффектных сейвов Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.