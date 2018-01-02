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Вестерлунд заменит Скабелку на Матче звёзд КХЛ

Хоккей

Произошло изменение в тренерском составе участников Матча звёзд КХЛ. В связи с отставкой главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки сборную дивизиона Чернышева возглавит Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»).

Эркка Вестерлунд в качестве тренера завоевал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и бронзу чемпионатов мира. Дважды выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира. Чемпион и дважды серебряный призёр чемпионата Финляндии. С марта 2017 года возглавляет ХК «Салават Юлаев».

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