Вестерлунд заменит Скабелку на Матче звёзд КХЛ

Произошло изменение в тренерском составе участников Матча звёзд КХЛ. В связи с отставкой главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки сборную дивизиона Чернышева возглавит Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»).



Эркка Вестерлунд в качестве тренера завоевал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и бронзу чемпионатов мира. Дважды выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира. Чемпион и дважды серебряный призёр чемпионата Финляндии. С марта 2017 года возглавляет ХК «Салават Юлаев».