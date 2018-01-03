Третьяк: на выступление России на МЧМ повлияло большинство и игровая дисциплина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги выступления молодёжной сборной на чемпионате мира в Баффало. Команда Валерия Брагина уступила США в четвертьфинале (2:4) и выбыла из борьбы за медали.

«На молодёжном чемпионате мира у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь. Игроки были хорошо готовы физически, при игре «5 на 5» действовали на равных, не уступали в движении. Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола. А вот с большинством всё было не лучшим образом – всего одна реализованная попытка из 20.

Страдала и игровая дисциплина – было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление. Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на турнире в этом году.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу «молодёжку» в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много. У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала», — сказал Третьяк.