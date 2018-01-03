«Амур» проиграл «Сибири» по буллитам, но сохранил место в зоне плей-офф

Хабаровский «Амур» на домашнем льду уступил новосибирской «Сибири», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3. «Тигры» прервали свою победную серию из четырёх игр.



Обе заброшенных шайбы в составе «Амура» записал на свой счёт Томаш Зогорна. В команде Владимира Юрзинова-младшего голами сумели отметиться Йонас Энлунд и Рок Тичар, победный буллит реализовал Вячеслав Основин.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

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