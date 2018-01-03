«Амур» проиграл «Сибири» по буллитам, но сохранил место в зоне плей-офф

Хабаровский «Амур» на домашнем льду уступил новосибирской «Сибири», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3. «Тигры» прервали свою победную серию из четырёх игр.
Обе заброшенных шайбы в составе «Амура» записал на свой счёт Томаш Зогорна. В команде Владимира Юрзинова-младшего голами сумели отметиться Йонас Энлунд и Рок Тичар, победный буллит реализовал Вячеслав Основин.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.
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Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ
«Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.