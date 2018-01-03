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«Амур» проиграл «Сибири» по буллитам, но сохранил место в зоне плей-офф

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашнем льду уступил новосибирской «Сибири», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3. «Тигры» прервали свою победную серию из четырёх игр.

Обе заброшенных шайбы в составе «Амура» записал на свой счёт Томаш Зогорна. В команде Владимира Юрзинова-младшего голами сумели отметиться Йонас Энлунд и Рок Тичар, победный буллит реализовал Вячеслав Основин.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 3
1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Зогорна (Рассказов, Горшков) – 05:47 (5x4), 1:1 – Энлунд (Закриссон, Бергстрём) – 10:06 (5x4), 2:1 – Зогорна (Пикар) – 54:02 (5x5), 2:2 – Тичар (Санников, Шаров) – 54:41 (5x5), 2:3 – Основин – 65:00 ( ПБ)

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