«Торпедо» — «Ак Барс»: вратарь хозяев Галимов заменён 2 раз за последние 3 игры

Голкипер нижегородского «Торпедо» Станислав Галимов заменён по ходу матча регулярного сезона КХЛ с «Ак Барсом». В Нижнем Новгороде продолжается второй период, гости ведут со счётом — 5:1.

Галимов пропустил три шайбы с 10 бросков по его воротам за 22 минуты игры, после чего был вынужден уступить своё место Ивану Лисутину. Голкипера хозяев последовательно огорчили Владимир Ткачёв, Иржи Секач и Атте Охтамаа. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра заменил Галимова во второй раз за последние три матча. 24 декабря Галимов не доиграл игру с «Амуром».

Основной вратарь «Торпедо» пропустил 11 шайб за последние 111 минут игрового времени.

Видео третьего гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.