Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков примет участие в Матче звёзд АХЛ

Нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков отобран Американской хоккейной лигой для участия в Матче звёзд, который состоится 29 января в Ютике, сообщает официальный «твиттер» клуба.

22-летний нападающий возглавляет зачёт снайперов АХЛ с 19 голами, что уже является лучшим достижением в карьере российского форварда. Зыков удерживает лидерство в гонке снайперов, несмотря на четыре пропущенные игры клуба из-за болезни, до которой российский хоккеист набирал очки на протяжении восьми игр кряду.

В прошлом сезоне Зыкову удалось отличиться 16 раз в 66 матчах. В АХЛ на счету Зыкова 75 (42+33) очков в 140 матчах регулярных сезонов.

«Шарлотт Чекерс» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнз».