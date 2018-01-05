Белов: у ЦСКА залетало всё, но «Витязь» не будет делать трагедии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:7).

«Практически первый бросок, подставление — и удачно залетело. Сегодня у ЦСКА залетало всё. У нас была неделя перерыва, мы закончили чуть раньше всех и чуть позже начали. Всё-таки в этом матче было явно, что у ЦСКА лучший игровой тонус. Самое крупное поражение в этом сезоне. Обидно, был полный дворец, а мы не смогли навязать борьбу, выглядеть достойно. Трагедии делать не будем, просим болельщиков нас поддержать.



Большинство в этом сезоне – наша проблема. Хотелось забросить шайбу престижа, порадовать болельщиков, просто не смогли этого сделать», — сказал Белов на пресс-конференции.