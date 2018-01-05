Чибисов – о трёх голах за 3 минуты: «Магнитка» настраивалась на такое начало

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:1).



«Матч сегодня получился насыщенным – было много борьбы, движения. Мы знали, что «Локомотив» всегда подвижная команда, что они будут много двигаться, и им тоже нужны очки. Поэтому настраивались, выполнили свою установку, сыграли строго и выиграли.

Был ли запланирован такой резвый старт? Просто прошлый матч проиграли, ведя по всем показателям, в том числе и по счёту, и пропустили два гола в третьем периоде. Поэтому все ребята понимали, что нельзя проигрывать, и настраивались и на такое начало, и на такую игру полностью. Как всё вышло в голевом моменте? Коварж отдал, я забил», — цитирует Чибисова пресс-служба клуба.

Видео гола Чибисова, который сделал счёт 3:0, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.