Фазель: мы должны найти деньги, чтобы НХЛ приехала на ОИ-2022

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил о необходимости участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года и отметил, что он должен найти для этого деньги.

«Моя миссия — сделать так, чтобы на Олимпиаде в Пекине играли лучшие против лучших. Проблема в долларах. У меня нет выбора, я должен это сделать ради хоккейных болельщиков, ради нашей игры. Мы должны это сделать. Нам надо как-то найти деньги.

Ответ лежит в переговорах между НХЛ и НХЛПА по новому коллективному соглашению. Насколько сильно будет давить профсоюз? В конечном счёте они должны решить этот вопрос, и результат их переговоров повлияет на участие в Олимпиаде 2022 года. Решение — в руках игроков. Что мы можем сделать без них? Если они хотят на Олимпиаду, то должны высказаться «за».

Европейские лиги должны прерывать чемпионаты, это не так просто. Можете представить, что такое — сделать паузу в чемпионате НХЛ? Возможно, кто-то в МОК не понимает, что значит прервать чемпионат, особенно в НХЛ. Может, им всё равно?» — цитирует Фазеля Sportsnet.