Президент Беларуси Александр Лукашенко получил удаление в матче ветеранов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в матче с командой ОАЭ на рождественском турнире среди любителей хоккея и ветеранов, который проходит в Минске.

Лукашенко был удалён на две минуты за нарушение правил вбрасывания в центре площадки, когда не удержал равновесие и всем весом навалился на уже лежавшего на льду соперника.



Кроме того, президент Беларуси отметился хет-триком и тремя результативными передачами, а его команда одержала победу со счётом 12:7.

Видео можно посмотреть в YouTube.