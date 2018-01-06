Сборная Швеции проиграла 11 финалов МЧМ из 13

Сборная Швеции в финале молодёжного чемпионата мира – 2018 потерпела поражение от команды Канады со счётом 1:3.



Таким образом, Швеция заняла второе место на турнире 11-й раз в своей истории, что является вторым показателем после сборной СССР/России, которая завоёвывала серебро 12 раз подряд. При этом у шведской национальной команды только два золота, у СССР/России — 13.



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Напомним, капитан сборной Швеции выбросил серебро МЧМ-2018 на трибуны.

Капитан сборной Швеции выбросил на трибуну свою серебряную медаль МЧМ-2018