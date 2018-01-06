Тренер сборной Швеции: мы провели лучший матч в финале МЧМ, но этого мало

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение от Канады в финале МЧМ-2018 (1:3).



«Мы очень расстроены. Думаю, в финале мы провели свой лучший матч на турнире, об этом мы говорили раньше.



В конце ты должен провести свой лучший матч, и мы это сделали, на мой взгляд. Мы не забили достаточно голов для победы, но я горжусь своими ребятами. Каждый из них оставил на льду все силы, но сегодня этого было недостаточно», – приводит слова специалиста официальный сайт лиги.

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