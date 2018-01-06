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Радулов забил красивый гол с колена в касание в матче с «Эдмонтоном»

Хоккей

«Даллас Старз» принимает на домашней площадке «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде счёт открыл Александр Радулов. Вместе с Тайлером Сегином он убежал в контратаку, получил передачу и в касание с колена поразил ворота Кэма Тальбо.

После первого периода «Даллас» ведёт — 3:0, Радулов кроме гола отметился двумя результативными передачами. Россиянин проводит 43-й матч в этом сезоне, на его счету 38 (16+22) очков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Радулова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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