Купер: Канада наконец-то нашла тренера, который смог обыграть Швецию в финале

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер пошутил по поводу победы молодёжной сборной Канады на чемпионате мира. Купер руководил национальной сборной Канады на ЧМ-2017, где его команда уступила Швеции в финале со счётом 1:2 Б. На этот раз канадская «молодёжка» также встречалась со Швецией в финале и выиграла со счётом 3:1.



«Канада наконец-то нашла тренера, который смог обыграть Швецию в матче за золото, потому что я этого сделать не смог. Очень счастлив за молодёжную сборную Канады», — цитирует Купера журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Расколдованный Баффало. Серебро — на трибуны, золото — Канаде! Шведы проиграли канадцам в финале МЧМ, а их капитан выбросил серебряную медаль на трибуны.