Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» разгромить «Эдмонтон»

Хоккеисты «Даллас Старз» добились второй победы кряду, разгромив гостей из «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 5:1.



Российский форвард «звёздных» Александр Радулов открыл счёт в середине первого периода, а затем ещё до первого перерыва выступил ассистентом для Джейми Бенна и Тайлера Сегина.



Маттиас Янмарк забросил четвёртую шайбу хозяев во втором периоде, а в начале третьего Леон Драйзайтль размочил счёт. Окончательный результат установил Джон Клингберг, отличившийся за 10 минут до финальной сирены.

Отметим, что Радулов набрал три очка (гол и две передачи) во второй игре подряд.

Видео 16-го гола Радулова в сезоне можно посмотреть в официальном "твиттере" «Далласа».