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Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» разгромить «Эдмонтон»

Хоккей

Хоккеисты «Даллас Старз» добились второй победы кряду, разгромив гостей из «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 5:1.

Российский форвард «звёздных» Александр Радулов открыл счёт в середине первого периода, а затем ещё до первого перерыва выступил ассистентом для Джейми Бенна и Тайлера Сегина.

Маттиас Янмарк забросил четвёртую шайбу хозяев во втором периоде, а в начале третьего Леон Драйзайтль размочил счёт. Окончательный результат установил Джон Клингберг, отличившийся за 10 минут до финальной сирены.

Отметим, что Радулов набрал три очка (гол и две передачи) во второй игре подряд.

Видео 16-го гола Радулова в сезоне можно посмотреть в официальном "твиттере" «Далласа».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 1
3:0, 1:0, 1:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 10:20 (5x5), 2:0 – Бенн (А. Радулов) – 12:54 (5x5), 3:0 – Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 16:32 (5x5), 4:0 – Янмарк – 24:27 (5x5), 4:1 – Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 42:03 (5x4), 5:1 – Клингберг (Сегин, Янмарк) – 50:04 (4x4)
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