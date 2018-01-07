Мартынов: «Авангард» не имел шапкозакидательского настроения с «Адмиралом»

Автор дубля в составе омского «Авангарда» Егор Мартынов прокомментировал поражение в матче регулярного сезона с «Адмиралом» (4:5).

«Первый период проиграли в первую очередь в движении. Считаю, что это главная причина, отсюда вылились наши четыре пропущенных гола. После этого было уже тяжело отыграться. Но есть и позитивный момент: не опустили руки, играли до конца, и чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять.

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В перерыве сказали, что в первую очередь нужно добавить в движении, потому что это было основной причиной того, что мы начали плохо. Не опускать руки, построже сыграть в обороне, быть понацеленней на чужие ворота и попытаться спасти матч.

Два гола — это следствие перестройки? Да нет, мы всегда так играли, просто повезло в некоторых моментах, что шайба залетела.

Удаления сыграли свою роль и не только в третьем периоде. Всё-таки в меньшинстве тяжело играть. Сегодня пропустили три шайбы в меньшинстве. Так что удаления сегодня нам немного поломали игру.

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Не скажу, что мы расслабились после двух побед с общим счётом 8:0 или летали в облаках – такого не было. Шапкозакидательского настроя точно не было, мы настраивались серьёзно на игру. Но это станет нам уроком на будущее – так начинать матчи нельзя", — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Видео второго гола Мартынова можно посмотреть на сайте КХл.