ОХЛ: нападающий «Виндзора» Игорь Ларионов-младший забил впервые с 24 сентября

Нападающий клуба ОХЛ «Виндзор Спитфайрз» Игорь Ларионов-младший поразил ворота «Оттавы 67-х» в матче регулярного сезона.

Эта шайба стала первой для сына Игоря Ларионова с 24 сентября. Хоккеист не мог отличиться на протяжении 15 матчей.

В этом сезоне на счету нападающего три шайбы и четыре результативные передачи в 19 матчах. Хоккеист проводит первый сезон в лиге, в прошлом году он выступал за «Квебек Ремпартс» в лиге Квебека, где набрал 8 (5+3) очков в 25 матчах.

Игорь Ларионов-младший заигран за юношеские сборные США.