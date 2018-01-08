Вратарь «Сент-Луиса»: прицельный бросок Овечкина физически невозможно отразить

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон после поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:4 ОТ признался, что не знает, как можно отразить фирменный бросок Александра Овечкина, который забил гол в большинстве.



«Я правда считаю, что когда он наносит прицельный бросок, то его практически не отразить. Я не думаю, что физически возможно остановить бросок, когда он точно прицеливается. Надо жульничать и заранее под него подстраиваться или хотя бы задеть шайбу ловушкой. Он нанёс великолепный бросок, он это делает с тех пор, как появился в лиге», — приводятся слова Хаттона на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».